В центре Пензы затруднено движение транспорта из-за утечки на водопроводной сети ЖКХ

Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Движение транспорта в центре Пензы сильно затруднено из-за коммунальной аварии, в результате которой на улице Кураева из-под земли забил фонтан воды, она начала стекать вниз по улице Володарского, а на некоторых участках вскоре замерзла, что привело к образованию гололеда на дороге.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова, утечка произошла вблизи дома №16 на улице Кураева, для ее ликвидации на место направлена бригада рабочих.

«Поскольку место порыва на возвышенности располагается, естественно, поток воды на [улицу] Володарского пошел», — сказала собеседница агентства, отметив, что сама утечка является стандартной.

Она добавила, что для минимизации негативных последствий для водителей и пешеходов «Горводоканал» направил заявку в МУП «Пензадормост», чтобы специалисты муниципального предприятия обработали проезжую часть и тротуары.

«Информации о возможных отключениях [холодной воды] пока нет», — уточнила Мария Асельдерова.