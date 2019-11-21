«Пензаэнерго» осуществило более 2 тыс. технологических присоединений объектов потребителей ЖКХ

Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» исполнил более 2 тыс. договоров технологического присоединения к сетям организации за десять месяцев 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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«Для этого было построено 115 км распределительных сетей 6–10/0,4 кВ, 132 трансформаторные подстанции 6–10/0,4 кВ. Суммарная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила 60,3 МВт», — пояснили в филиале.

В пресс-службе добавили, что среди наиболее крупных объектов — зерновой склад в Каменском районе с мощностью 1,8 МВт, производственно-складские помещения и свинокомплекс в Пензенском — 1 и 2,6 МВт соответственно, зернохранилище в Земетчинском — 2 МВт, теплицы в Шемышейском — 1,4 МВт и мини-ТЭЦ — 2 МВт.

«Также за отчетный период проведены работы по технологическому присоединению ряда социально значимых объектов, в числе которых детский сад в Неверкинском районе, дом культуры в Пачелмском, храмы в Бессоновском, Пензенском и Кузнецком, ФАП в Земетчинском, здания многофункционального использования с квартирами, офисами, торговыми помещениями и объектами культурного и обслуживающего назначения в Пензенском районе», — сказали в «Пензаэнерго».