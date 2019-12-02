В Пензе управляющая компания неправомерно начислила жителям 21 тыс. рублей ЖКХ

Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное управляющее предприятие Железнодорожного района» произвело жильцам дома №71 на улице Каракозова в Пензе перерасчет на сумму более 21 тыс. рублей, которые были неправомерно начислены в качестве платы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества.

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Как сообщается на сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области, ошибка в расчетах была выявлена в ходе внеплановой проверки, проведенной в мае 2019 года.

Было выдано предписание, в соответствии с которым требовалось в кратчайшие сроки произвести перерасчет за период с февраля 2017 года по март 2019-го. Однако он отражен лишь в платежном документе за октябрь.