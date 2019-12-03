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Ремонт на сетях на улице Захарова в Пензе намечено завершить до конца дня

14:53 | 03.12.2019 | ЖКХ

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Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Ремонтные работы на сетях водоснабжения на улице Захарова в Пензе, где накануне произошла утечка, планируется завершить до конца дня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.

Ремонт на сетях на улице Захарова в Пензе намечено завершить до конца дня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ночью 3 декабря было произведено частичное ограничение подачи холодного водоснабжения в дома, расположенные на улицах Революционной, Захарова, Пушкина, Жуковского, Ставского, Космодемьянской. В настоящий момент сотрудники ресурсоснабжающей организации ведут земляные работы, после чего планируется заменить аварийный участок трубы на водопроводной сети. Мероприятия завершатся, предположительно, к 19.00», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что сразу после этого подача холодной воды будет возобновлена.

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