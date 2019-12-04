Утин и Дерябин оценили укомплектованность аварийных бригад «Т Плюс» в Пензе ЖКХ

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Начальник УЖКХ Пензы Александр Утин и исполняющий обязанности руководителя городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Дерябин оценили готовность компании «Т Плюс» к проведению аварийно-восстановительных работ.

Фото: Penza-gorod.ru

Технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев проинформировал чиновников о количестве бригад и их оснащении.

«На ежедневное дежурство выходят пять бригад, это 30 человек. Всего в аварийной службе 129 специалистов. Она полностью укомплектована. Проблем с топливом или запчастями нет», — сказал он.

Василий Журавлев добавил, что при необходимости есть возможность привлечь к работе дополнительных сотрудников.

В ходе визита на предприятие Александр Утин и Александр Дерябин посетили диспетчерскую, где в режиме онлайн отслеживаются основные параметры подведомственных теплосетей — в случае утечки на участке водопровода, протяженность которого может достигать нескольких километров, специалист направляет на место аварийную бригаду.

Василий Журавлев пояснил, что предприятие планирует приобрести новое оборудование, которое позволит более точно определять место аварии и, следовательно, оперативнее устранять порыв.

Комментируя увиденное, Александр Утин напомнил, что главная задача — обеспечение бесперебойной работы систем теплоснабжения, чтобы жители получали услуги надлежащего качества.

«Необходимо усилить контроль за выявлением аварийных участков и временем прибытия на место специалистов», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в целом оснащенность аварийной службы предприятия признана удовлетворительной.