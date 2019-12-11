Фонд ЖКХ утвердил отчет об энергоэффективном капремонте дома в Пензе ЖКХ

Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ утвердило отчет о выполнении работ по энергоэффективному капитальному ремонту многоквартирного дома (МКД) №150 на проспекте Строителей в Пензе.

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Он стал первым МКД в Пензенской области, где такие работы выполнены в рамках реализации постановления правительства России №18 «О порядке предоставления финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».

В здании был установлен автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления. Ожидается, что это позволит снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов проживающих в доме 169 человек. Размер годовой экономии оценивается более чем в 560 тыс. рублей.

Согласно решению правления фонда, проведенные мероприятия признаны завершенными в полном объеме, в связи с чем региону будет перечислено 393 тыс. 480 рублей в качестве финансовой поддержки.

При этом общая стоимость работ по капитальному ремонту данного дома составляет около 492 тыс. рублей.