В Пензенской области по программе капремонта завершены работы в 235 МКД ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. План 2019 года по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Пензенской области выполнен почти на 93%: по состоянию на 12 декабря работы завершены в 235 МКД.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте Регионального фонда капитального ремонта МКД Пензенской области, текущий показатель по исполнению программы в 1,5 раза больше, чем за прошлый год.

Отремонтировано 135 крыш, 10 фасадов, четыре фундамента, в 49 домах заменен 161 лифт, в 86 МКД обновлены инженерные системы. Улучшены условия проживания почти 24 тыс. человек.

Основной объем работ пришелся на крыши и внутридомовые инженерные сети водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения.

По информации фонда, в 2019 году приведено в порядок рекордное количество сложных в исполнении скатных кровель — 128, что в 2,5 раза больше, чем в 2018-м, когда была отремонтирована 51 такая крыша, и в 6 раз выше уровня 2017-го — тогда их насчитывалось 20.

Количество домов, в которых отремонтированы инженерные сети, также увеличилось: в 1,5 раза по сравнению с 2018-м, когда таких МКД было 55, и почти в 5 раз к уровню 2017-го, когда их число составляло 18.

На все выполненные работы подрядные организации дают пятилетнюю гарантию. В случае выявления недочетов после приемки они должны будут их устранить.

Капитальный ремонт оставшихся объектов, включенных в план этого года, продолжается.