«Т Плюс» в 2020 году направит на перекладку теплосетей в Пензе около 240 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Компания «Т Плюс» планирует направить около 240 млн. рублей на перекладку теплосетей в Пензе в 2020 году в рамках инвестиционной программы. Об этом сообщил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это хорошая сумма», — сказал он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся на ТЭЦ-1.

Андрей Ванин пояснил, что намечено полностью заменить 5 км сетей, причем перечень участков уже предварительно сформирован, но еще может быть скорректирован по ходу отопительного сезона.

Директор филиала добавил также, что около 100 млн. рублей планируется потратить на проведение ремонтных работ.

В целом, по словам Андрея Ванина, «Т Плюс» в будущем году вложит в теплосети Пензы примерно столько же, сколько и в 2019-м, когда расходы достигли 500 млн. рублей.

Анализируя деятельность по модернизации теплосетевого хозяйства, руководитель структурного подразделения обозначил некоторые результаты, достигнутые за последние годы.

Так, он уточнил, что количество повреждений на теплосетях, которые привели к отключению потребителей в зимний период, в сезон 2017–2018 годов составляло около 240, 2018–2019 — 64, с начала текущего — 43, из них лишь девять на объектах «Т Плюс», а оставшиеся 34 — на бесхозяйных, переданных компании на обслуживание.

«Три года назад [подпитка] была около 500 тонн [в час]. Мы сейчас вышли на результат, когда мы эту подпитку сократили ниже норматива», — отметил Андрей Ванин, напомнив, что он составляет 331 тонну в час.