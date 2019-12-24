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В Пензе абоненты «Горводоканала» получили по две квитанции

15:46 | 24.12.2019 | ЖКХ

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Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Абоненты пензенского «Горводоканала», оплачивающие услуги водоснабжения по нормативу, получили в текущем месяце сразу две квитанции.

В Пензе абоненты «Горводоканала» получили по две квитанции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова, один из платежных документов является авансовым.

«Данная квитанция носит рекомендательный характер. Оплачивать ее или нет, решает сам абонент. В бумаге написано, что «Горводоканал» лишь «предлагает оплатить квитанцию за декабрь», не обязывая потребителей заблаговременно рассчитываться за услуги водоснабжения», — сказала она.

Представитель компании пояснила, что для оплаты только потребленного ресурса следует использовать квитанцию за ноябрь, а при желании внести суммы за прошлый и текущий месяцы — декабрьскую.

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