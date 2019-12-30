В Пензе заключен контракт на строительство жилья для расселения аварийного фонда ЖКХ

Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Строй-Партнер» в лице генерального директора Станислава Маслякова заключили 29 декабря контракт на выполнение первого этапа работ по строительству домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского.

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Подрядчик определен по результатам электронного аукциона, начальная (максимальная) цена которого составляла около 350 млн. рублей. На него поступило две заявки. Та, которая была подана компанией «СитиСтрой», возглавляемой Эмилией Баткаевой, признана несоответствующей требованиям.

В итоге было решено заключить контракт с ООО «Строй-Партнер» на сумму 332 млн. 454 тыс. 647 рублей.

Дата завершения работ по нему — 30 октября 2020 года.

Финансирование будет осуществляться по муниципальным программам «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы» и «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2021 годы».

Строительство будет вестись за счет средств городского и областного бюджетов, а также Фонда содействия реформированию ЖКХ в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Архи+», на которую 5 декабря получено положительное заключение госэкспертизы.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, на указанной территории в ближайшей перспективе намечено построить два многоквартирных дома.

Первый будет представлять собой двухсекционное здание переменной этажности на 129 квартир — 92 однокомнатные, 22 двухкомнатные и 15 трехкомнатных. Секции будут иметь высоту 15 и 11 жилых этажей соответственно.

Второй дом также будет состоять из двух секций — высотой 6–7 и 9 этажей соответственно. Он рассчитан на 123 квартиры — 122 однокомнатные и одну двухкомнатную.