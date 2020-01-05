Аварию на теплосетях в Терновке планируется устранить в течение суток ЖКХ

Пенза, 5 января 2020. PenzaNews. Коммунальную аварию в микрорайоне Терновка города Пензы, где оказался поврежден теплопровод диаметром 700 мм, планируется устранить в течение суток. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

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В нем уточняется, что порыв произошел на сетях АО «Пензтеплоснабжение», при этом в ремонтных работах задействованы как специалисты этой компании, так и техника группы «Т Плюс» — всего к устранению аварийной ситуации привлечены 25 человек и восемь машин.

«Участок утечки определен, он располагается на территории Гидростроевского рынка. [...] Сложность проведения работ вызвана глубоким залеганием трассы», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе подчеркивается, что ремонт осуществляется без отключения потребителей.

«58 домов переключены на резервные сети, 88 домов сейчас находятся на циркуляции по обратному трубопроводу с пониженными параметрами теплоснабжения», — поясняется в сообщении.