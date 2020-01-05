EN
21:02:03 Воскресенье, 5 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Аварию на теплосетях в Терновке планируется устранить в течение суток

14:31 | 05.01.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 января 2020. PenzaNews. Коммунальную аварию в микрорайоне Терновка города Пензы, где оказался поврежден теплопровод диаметром 700 мм, планируется устранить в течение суток. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

Аварию на теплосетях в Терновке планируется устранить в течение суток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что порыв произошел на сетях АО «Пензтеплоснабжение», при этом в ремонтных работах задействованы как специалисты этой компании, так и техника группы «Т Плюс» — всего к устранению аварийной ситуации привлечены 25 человек и восемь машин.

«Участок утечки определен, он располагается на территории Гидростроевского рынка. [...] Сложность проведения работ вызвана глубоким залеганием трассы», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе подчеркивается, что ремонт осуществляется без отключения потребителей.

«58 домов переключены на резервные сети, 88 домов сейчас находятся на циркуляции по обратному трубопроводу с пониженными параметрами теплоснабжения», — поясняется в сообщении.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области названа возможная причина пожара с тремя погибшими В Пензе 71-летний пенсионер стал жертвой мошенничества, пытаясь заработать на бирже
В Пензенской области организована проверка по факту гибели троих человек при пожаре В Пензе водитель автомобиля «Lexus» попался на пьяной езде
Авария на сетях оставила без тепла дома в Терновке Представители пензенского велоспорта будут тренироваться в Мордовии
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама