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Мэр Кузнецка призвал оптимизировать освещение на улице Комсомольской

14:10 | 13.01.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 13 января 2020. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский призвал оптимизировать освещение на улице Комсомольской, где после проведенной модернизации работают сразу и новые, и старые фонари.

Мэр Кузнецка призвал оптимизировать освещение на улице Комсомольской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Меня поражает спокойствие некоторых должностных лиц. Вечером вчера иду по Комсомольской, светло как днем — горят новые фонари, и старая линия работает. Где-то лампочек не хватает, а тут двойная иллюминация. Это наши деньги», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 13 января.

Сергей Златогорский потребовал относиться к решению вопросов в сфере ЖКХ по-хозяйски.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, одно из других поручений мэра касалось приобретения новой техники в преддверии предстоящего весенне-летнего сезона.

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