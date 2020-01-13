Мэр Кузнецка призвал оптимизировать освещение на улице Комсомольской ЖКХ

Кузнецк, 13 января 2020. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский призвал оптимизировать освещение на улице Комсомольской, где после проведенной модернизации работают сразу и новые, и старые фонари.

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«Меня поражает спокойствие некоторых должностных лиц. Вечером вчера иду по Комсомольской, светло как днем — горят новые фонари, и старая линия работает. Где-то лампочек не хватает, а тут двойная иллюминация. Это наши деньги», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 13 января.

Сергей Златогорский потребовал относиться к решению вопросов в сфере ЖКХ по-хозяйски.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, одно из других поручений мэра касалось приобретения новой техники в преддверии предстоящего весенне-летнего сезона.