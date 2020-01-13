EN
16:42:30 Понедельник, 13 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на проспекте Строителей приступили к замене водопроводной камеры

15:19 | 13.01.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Работы по замене водопроводной камеры начаты неподалеку от дома №71 на проспекте Строителей в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.

В Пензе на проспекте Строителей приступили к замене водопроводной камеры

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«В настоящий момент сотрудники предприятия осуществляют демонтаж старой камеры. Данная конструкция будет частично заменена», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что решение о проведении ремонта было принято по итогам очередного планового обследования городских канализационных колодцев.

«Все работы производятся без отключения водоснабжения», — подчеркнула Мария Асельдерова.

По ее словам, ремонт планируется завершить к концу текущей недели.

Загрузка...
Читайте также
Ветеран прокуратуры Иван Глухарев ушел из жизни в возрасте 100 лет Мэр Кузнецка призвал оптимизировать освещение на улице Комсомольской
В Пензе 25 января напишут исторический кроссворд Под Пензой нелегальный мигрант работал в кафе поваром и официантом
В Засечном ночью полыхал автомобиль В Пензенской области женщина лишилась денег при попытке оформить кредит на 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама