В Пензе на проспекте Строителей приступили к замене водопроводной камеры ЖКХ

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Работы по замене водопроводной камеры начаты неподалеку от дома №71 на проспекте Строителей в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«В настоящий момент сотрудники предприятия осуществляют демонтаж старой камеры. Данная конструкция будет частично заменена», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что решение о проведении ремонта было принято по итогам очередного планового обследования городских канализационных колодцев.

«Все работы производятся без отключения водоснабжения», — подчеркнула Мария Асельдерова.

По ее словам, ремонт планируется завершить к концу текущей недели.