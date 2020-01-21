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После трагедии в Перми мэр Пензы призвал ускорить капремонт внутридомовых сетей

13:37 | 21.01.2020 | ЖКХ

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Пенза, 21 января 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин призвал ускорить капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей после трагедии в Перми, где в результате прорыва трубы с горячей водой в хостеле «Карамель» погибли пять человек.

После трагедии в Перми мэр Пензы призвал ускорить капремонт внутридомовых сетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Совместно с фондом капитального ремонта [многоквартирных домов в Пензенской области] проанализируйте графики ремонта внутридомовых сетей. Есть практика, когда управляющие организации привлекают банковский кредит и опережающими темпами проводят реновацию инженерных коммуникаций», — сказал он, обращаясь к представителям управления ЖКХ Пензы в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 21 января.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также Андрей Лузгин поручил изучить вопрос о безопасности использования пластиковых труб для обустройства систем отопления многоквартирных домов.

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