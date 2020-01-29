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Андрей Лузгин анонсировал создание карты благоустройства Пензы

19:03 | 29.01.2020 | ЖКХ

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Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин анонсировал создание карты благоустройства города, которая позволит жителям узнать, как изменится та или иная территория в будущем.

Андрей Лузгин анонсировал создание карты благоустройства Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе прошедшего в городской администрации 29 января заседания на тему исполнения наказов избирателей, в котором приняли участие депутаты Законодательного собрания Пензенской области и их помощники, мэр пояснил, что на карте планируется отобразить задачи по повышению комфорта проживания граждан, в том числе по ремонту дорог, строительству детских садов и другие.

По мнению Андрея Лузгина, это позволит пензенцам узнать интересующую информацию по конкретной улице.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также на заседании рассматривались вопросы межведомственного взаимодействия при решении проблем, волнующих население.

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