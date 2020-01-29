Андрей Лузгин анонсировал создание карты благоустройства Пензы ЖКХ

Пенза, 29 января 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин анонсировал создание карты благоустройства города, которая позволит жителям узнать, как изменится та или иная территория в будущем.

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В ходе прошедшего в городской администрации 29 января заседания на тему исполнения наказов избирателей, в котором приняли участие депутаты Законодательного собрания Пензенской области и их помощники, мэр пояснил, что на карте планируется отобразить задачи по повышению комфорта проживания граждан, в том числе по ремонту дорог, строительству детских садов и другие.

По мнению Андрея Лузгина, это позволит пензенцам узнать интересующую информацию по конкретной улице.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также на заседании рассматривались вопросы межведомственного взаимодействия при решении проблем, волнующих население.