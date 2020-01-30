В Пензенской области на капремонт многоквартирных домов направят более 1 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Более 1 млрд. рублей будет направлено на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Соответствующая областная программа была утверждена в 2014 году. Она рассчитана на 28 лет — на период до 2042 года — и предполагает капремонт общего имущества 5 тыс. 728 МКД.

В реестр квалифицированных подрядных организаций, проводящих оценку технического состояния многоквартирного дома и разрабатывающих проектную документацию, включены 59 компаний; выполняющих работы по капремонту — 65.

По данным облправительства, объем средств, направляемых на реализацию программы, ежегодно увеличивается.