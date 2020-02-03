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Кузнецк получит 61 млн. рублей на вторую станцию обезжелезивания

19:19 | 03.02.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 3 февраля 2020. PenzaNews. Кузнецк Пензенской области получит 61 млн. рублей по федеральному проекту «Чистая вода» в 2021 году на строительство второй станции обезжелезивания. Об этом сообщил мэр Сергей Златогорский.

Кузнецк получит 61 млн. рублей на вторую станцию обезжелезивания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть вероятность того, что сроки будут перенесены. В ближайшее время губернатор Пензенской области [Иван Белозерцев] встретится с министром строительства РФ [Владимиром Якушевым], где данный вопрос будет обсуждаться», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Кузнецка в понедельник, 3 февраля.

Сергей Златогорский отметил, что весь пакет документов для станции обезжелезивания готов.

«Будем ждать результатов встречи», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

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