В Пензе на улице Маршала Крылова приступили к замене участка водопровода ЖКХ

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Рабочие приступили к замене участка водопровода протяженностью 50 метров вблизи 17-этажного дома №13 на улице Маршала Крылова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Обветшавшие коммуникации являлись причиной частных порывов и, как следствие, временной приостановки подачи ХВС в указанном районе», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что сотрудники предприятия уже произвели земляные работы и приступили к укладке коммуникаций открытым способом.

«В ремонте задействовано пять единиц техники. Завершить его планируется, предположительно, к 20.00», — пояснила Мария Асельдерова.