В Пензе усилят борьбу с гололедом ЖКХ

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил усилить борьбу с гололедом в связи с многочисленными жалобами жителей на качество обработки тротуаров и пешеходных дорожек.

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«До конца недели нужно устранить все замечания по обработке тротуаров, подходов к объектам образования и других проблемных участков», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 11 февраля.

Также мэр обратил внимание на необходимость проведения ремонта аварийных участков дорог.

«За зимний период было значительное количество вскрышных работ, в частности, по линии ООО «Горводоканал». На тех участках, где сейчас стоят временные заплатки, весной нужно проконтролировать, чтобы ресурсоснабжающая компания восстановила благоустройство в полном объеме с применением соответствующих материалов. Особенно это касается объектов, которые были отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.