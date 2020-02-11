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В Пензе усилят борьбу с гололедом

13:48 | 11.02.2020 | ЖКХ

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Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил усилить борьбу с гололедом в связи с многочисленными жалобами жителей на качество обработки тротуаров и пешеходных дорожек.

В Пензе усилят борьбу с гололедом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До конца недели нужно устранить все замечания по обработке тротуаров, подходов к объектам образования и других проблемных участков», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 11 февраля.

Также мэр обратил внимание на необходимость проведения ремонта аварийных участков дорог.

«За зимний период было значительное количество вскрышных работ, в частности, по линии ООО «Горводоканал». На тех участках, где сейчас стоят временные заплатки, весной нужно проконтролировать, чтобы ресурсоснабжающая компания восстановила благоустройство в полном объеме с применением соответствующих материалов. Особенно это касается объектов, которые были отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.

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