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В мэрии Пензы отчитались о работе коммунальных служб после снегопада

16:56 | 24.02.2020 | ЖКХ

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Пенза, 24 февраля 2020. PenzaNews. Более 70 работников МУП «Пензадормост» и 86 единиц спецтехники привлекались для очистки улиц Пензы после снегопада. Такие цифры были озвучены на заседании в городской администрации с участием заместителя председателя правительства региона Дмитрия Семенова и вице-мэра Пензы Дениса Леонтьева.

В мэрии Пензы отчитались о работе коммунальных служб после снегопада. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно отчетным данным, скверы и парки приводили в порядок около 30 специалистов МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», было задействовано 9 единиц техники.

Благоустройство территорий в Октябрьском районе Пензы осуществляли 134 дворника, в Железнодорожном районе — около 240 человек, в Первомайском — 193, в Ленинском — 56.

Кроме того, 24 февраля была активизирована работа инспекторов Госжилстройтехинспекции. Специалисты провели обход дворов более чем 200 многоквартирных домов с целью контроля за их содержанием.

В завершение заседания замглавы администрации Пензы обратил внимание ответственных лиц на то, что, по прогнозам синоптиков, во вторник, 25 февраля, ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем.

«В обязательном порядке нужно организовать дежурство техники на сложных участках улично-дорожной сети города, а также приступать к очистке дорог, не дожидаясь окончания снегопада», — цитирует Дениса Леонтьева пресс-служба мэрии.

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