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В Кузнецке 29 февраля пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства

09:31 | 27.02.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 27 февраля 2020. PenzaNews. Рейтинговое голосование по отбору общественной территории для включения в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год состоится в Кузнецке Пензенской области» в предстоящую субботу, 29 февраля.

В Кузнецке 29 февраля пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, оно будет организовано в школах №№3, 4, 5, 14, 15 и 16.

Также жителям предлагается высказать свое мнение на странице в социальной сети «Одноклассники», ссылка на которую указана на сайте администрации Кузнецка.

В бюллетень для рейтингового голосования включено 11 объектов. В их числе — мемориалы «Холм воинской славы» и «Кузнецкая Голгофа», территория вблизи лыжной базы «Снежинка», скверы и другие места.

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