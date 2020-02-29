Пензенский «Горводоканал» купил в лизинг 13 машин ЖКХ

Пенза, 29 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» в рамках своей инвестиционной программы приобрел в лизинг 13 единиц специальной техники общей стоимостью 45 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Это первое масштабное комплексное обновление автопарка предприятия за последние 20 лет», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что в распоряжении компании появились пять новых аварийных фургонов, шесть машин со сварочным оборудованием, один бортовой автомобиль для перевозки опасных грузов и самосвал.

«В ближайшее время все автомобили будут зарегистрированы и распределены между цехами «Горводоканала», — сказала специалист по связям с общественностью, добавив, что с учетом новой техники автопарк предприятия насчитывает 111 единиц.