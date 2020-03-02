Белозерцев отправил Панюхина решать проблемы с водоснабжением в Поиме ЖКХ

Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев во время совещания в правительстве Пензенской области отправил начальника регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаила Панюхина в село Поим для оперативного решения проблем с водоснабжением.

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«Находите специалистов, выезжайте в Белинский район, занимайтесь этими скважинами», — сказал Иван Белозерцев Михаилу Панюхину, зачитав жалобу на ненадлежащее качество воды, поступившую в его адрес в одной из социальных сетей.

Как сообщил глава администрации Белинского района Николай Дружинин, принимавший участие в совещании посредством видеоконференцсвязи, в настоящее время принимаются меры по исправлению ситуации.

По его словам, к скважине, из-за проблем на которой в какой-то момент «черная вода пошла», уже направлены специалисты и техника, а также запланирована замена насоса на второй, где ранее было обрушение.

«В общем работаем над обоими скважинами. Люди там есть, занимаются сейчас», — пояснил Николай Дружинин.