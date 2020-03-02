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ТСЖ планировало выплатить владельцу квартиры 170 тыс. рублей, собрав деньги с жильцов дома

14:24 | 02.03.2020 | ЖКХ

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Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Председатель правления пензенского товарищества собственников жилья «Засека» неправомерно принял решение о включении в квитанцию строки расходов о возмещении владельцу одной из квартир в многоквартирном доме ущерба в размере 170 тыс. рублей, причиненного по вине ТСЖ.

ТСЖ планировало выплатить владельцу квартиры 170 тыс. рублей, собрав деньги с жильцов дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, соответствующий вопрос предварительно не обсуждался с жильцами дома.

«По результатам проверки председателю правления ТСЖ было внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Строка в платежных документах исключена», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что глава ТСЖ оштрафован на 50 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».

«Вопрос о необходимости включения в квитанции дополнительных расходов будет решаться в установленном жилищным законодательством порядке — на общем собрании», — отметила представитель прокуратуры.

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