В Кузнецке по итогам аукциона на капремонт водопровода сэкономили 2 млн. рублей ЖКХ

Кузнецк, 3 марта 2020. PenzaNews. 2 млн. рублей удалось сэкономить по результатам электронного аукциона по определению подрядчика для выполнения капитального ремонта участков водопровода на улицах Полевой и Горького в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Владимир Трошин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируем указанную экономию направить на капитальный ремонт одной из артезианских скважин, которая в нем нуждается, на южном водозаборе», — сказал он в ходе еженедельного оперативного совещания, состоявшегося в мэрии.

Комментируя итоги аукциона на капремонт автодороги по улице Орджоникидзе — от улицы Фабричной до моста на Вишневку, начальная (максимальная) цена которого составляла свыше 27 млн. рублей, Владимир Трошин отметил, что экономия превысила 2 млн. 880 тыс рублей.

«Победила наша кузнецкая организация. «ДЭП №84» будет делать участок этот дороги», — уточнил первый замглавы городской администрации.