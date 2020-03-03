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В Кузнецке по итогам аукциона на капремонт водопровода сэкономили 2 млн. рублей

10:57 | 03.03.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 3 марта 2020. PenzaNews. 2 млн. рублей удалось сэкономить по результатам электронного аукциона по определению подрядчика для выполнения капитального ремонта участков водопровода на улицах Полевой и Горького в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщил первый заместитель главы городской администрации Владимир Трошин.

В Кузнецке по итогам аукциона на капремонт водопровода сэкономили 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируем указанную экономию направить на капитальный ремонт одной из артезианских скважин, которая в нем нуждается, на южном водозаборе», — сказал он в ходе еженедельного оперативного совещания, состоявшегося в мэрии.

Комментируя итоги аукциона на капремонт автодороги по улице Орджоникидзе — от улицы Фабричной до моста на Вишневку, начальная (максимальная) цена которого составляла свыше 27 млн. рублей, Владимир Трошин отметил, что экономия превысила 2 млн. 880 тыс рублей.

«Победила наша кузнецкая организация. «ДЭП №84» будет делать участок этот дороги», — уточнил первый замглавы городской администрации.

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