Водоснабжение в Поиме восстановлено ЖКХ

Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Водоснабжение в селе Поим Белинского района Пензенской области, где после выхода из строя насосного оборудования артезианской скважины 29 февраля без воды остались примерно 1,2 тыс. человек, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

По данным ведомства, водозаборный узел включает в себя две скважины. Первая была выведена из эксплуатации в 2013 году. В том же году начала функционировать вторая скважина, где в последний день февраля 2020-го сломалось насосное оборудование.

В связи со сложившейся ситуацией администрация Поимского сельсовета организовала работы по промывке и прокачке первой скважины, которая заилена. Они будут продолжаться до полной очистки. 3 марта из аварийного резерва управления ЖКХ и гражданской защиты населения получен насос для установки в скважину.

Из второй скважины извлечено насосное оборудование. Новое, как ожидается, будет передано администрации Поимского сельсовета в Пензе 4 марта.

Как уточняется на сайте администрации Белинского района, для водоснабжения жителей было решено подключить ранее неиспользуемую аварийную скважину и параллельно завершать восстановительные работы.