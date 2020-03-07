Горячая линия по вопросам расселения аварийного жилья будет работать с 10 по 13 марта ЖКХ

Пенза, 7 марта 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области смогут сообщить о нарушениях, допущенных при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и расселении аварийного фонда, на горячую линию управления Генпрокуратуры России в Приволжском федеральном округе с 10 по 13 марта.

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В частности, будет приниматься информация о затягивании процедуры признания дома аварийным, несоблюдении сроков расселения и предоставлении жилья ненадлежащего качества.

Кроме того, пензенцы смогут обратиться по вопросам некачественного проведения капитального ремонта, нарушения сроков и необоснованного начисления взносов.

Прием звонков будет осуществляться по телефонам, номера которых указаны на сайте прокуратуры Пензенской области.