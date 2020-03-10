Вопросы благоустройства в Пензенской области будет курировать Виктор Кувайцев
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Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев будет курировать вопросы, связанные с благоустройством территорий. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.
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«Дороги открылись от снега. Много ям, которые срочно нужно заделывать асфальтом. После таяния снега много мусора вдоль дорог. Никто толком не убирает. Это касается всех муниципальных образований», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве во вторник, 10 марта.
Ситуацию в Пензе Иван Белозерцев охарактеризовал фразой «никому ничего не надо».
В свою очередь глава администрации города Андрей Лузгин обратил внимание на то, что уборка территорий после таяния снега стартовала еще до начала месячника по благоустройству — в минувшую пятницу, 6 марта.
«Мы рассчитываем, что мы за месяц город приведем в порядок», — пояснил мэр.
Однако Иван Белозерцев усомнился в том, что муниципалитет справится с поставленными задачами.
«Сомневаюсь. Опыта у Вас недостаточно еще. Желание есть, я вижу. Опыта недостаточно. Значит, Кувайцева Виктора Николаевича назначаю ответственным за благоустройство по Пензенской области», — сказал губернатор.
Он уточнил, что Виктор Кувайцев будет курировать это направление вместо заместителя председателя правительства Пензенской области Дмитрия Семенова.
«Он работу знает», — подчеркнул глава региона.