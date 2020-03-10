В Пензенской области проведут форум по вопросам ЖКХ ЖКХ

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Форум, посвященный актуальным вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, будет проведен в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«В течение двух недель нужно организовать проведение такого форума», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 10 марта.

Иван Белозерцев добавил, что на мероприятии следует поднять вопросы, волнующие население.

Ответственными за подготовку форума губернатор назначил заместителей председателя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева и Дмитрия Семенова, а также начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаила Панюхина.