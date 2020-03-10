Белозерцев призвал усилить контроль за строительством жилья для расселения аварийного фонда ЖКХ

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников усилить контроль за строительством жилья по программе расселения аварийного фонда.

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«Часто по этим жилым домам есть проблемы. Некоторые считают, и подрядные организации [в том числе], что строительство этих домов можно делать тяп-ляп», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 10 марта.

В качестве примера Иван Белозерцев привел микрорайон Заря, где после ввода новых домов в эксплуатацию в них были выявлены существенные дефекты, включая проблемы с вентиляцией и трещины в стенах.

По мнению губернатора, так происходит потому, что строительство ведется по принципу «быстрее-быстрее», а «надо делать в плановом порядке — за год, за два».