В Пензенской области на формирование комфортной среды в 2020 году направят 394 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. 393,9 млн. рублей из средств федерального, регионального и местных бюджетов будет направлено на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

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По его словам, в текущем году в проекте примут участие 36 муниципальных образований, с администрациями которых заключены соответствующие соглашения.

«Запланировано благоустройство 67 объектов: 39 общественных [территорий], 28 дворовых», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 10 марта.

Михаил Панюхин добавил, что проектно-сметная документация подготовлена для 66 объектов, еще для одного она не требуется.

Руководитель управления пояснил, что к настоящему времени объявлены торги на проведение работ по благоустройству десяти территорий, в отношении еще четырех объектов заключены контракты.