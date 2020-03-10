EN
19:49:45 Вторник, 10 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области на формирование комфортной среды в 2020 году направят 394 млн. рублей

17:03 | 10.03.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. 393,9 млн. рублей из средств федерального, регионального и местных бюджетов будет направлено на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

В Пензенской области на формирование комфортной среды в 2020 году направят 394 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в текущем году в проекте примут участие 36 муниципальных образований, с администрациями которых заключены соответствующие соглашения.

«Запланировано благоустройство 67 объектов: 39 общественных [территорий], 28 дворовых», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 10 марта.

Михаил Панюхин добавил, что проектно-сметная документация подготовлена для 66 объектов, еще для одного она не требуется.

Руководитель управления пояснил, что к настоящему времени объявлены торги на проведение работ по благоустройству десяти территорий, в отношении еще четырех объектов заключены контракты.

Новости партнеров
Читайте также
Ликвидирован подпольный игровой клуб на проспекте Строителей в Пензе Белозерцев призвал усилить контроль за строительством жилья для расселения аварийного фонда
Пензенец лишился около 70 тыс. рублей, пытаясь заработать на ставках Подведены итоги работы по расселению аварийного жилья в Пензенской области за 2019 год
Победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее» наградят в посольстве Японии В Пензенской области проведут форум по вопросам ЖКХ
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама