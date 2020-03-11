Пензенский губернатор заявил, что в вопросах благоустройства первична идея, а не деньги ЖКХ

Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что при подготовке проектов благоустройства первична идея, а не деньги.

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«Проекты должны хорошие быть. И не только в областном центре, и не только в крупных городах по Пензенской области, [...] но и в рабочих поселках. Жизнь будет меняться. Для людей это будет другое качество жизни», — отметил он в ходе круглого стола, посвященного благоустройству общественных территорий, состоявшегося в правительстве региона в среду, 11 марта.

Иван Белозерцев призвал перестать действовать «по старинке», когда обустройство мест отдыха жителей ограничивается асфальтированием дорожек, установкой лавочек и фонарей.

«Не деньги первичны сегодня, не деньги. Хотя их никогда не хватало. Их и сегодня не хватает. Вот мне представляется, что первична идея, [...] разумная идея с хорошим проектом. Дайте идею, дайте хороший проект, мы его с вами реализуем. Не в этом, так в следующем году. Не хватит средств в следующем году, в 2022 году в обязательном порядке реализуем, а, скорее всего, раньше», — сказал губернатор.