Мэр Пензы распорядился провести субботник в ближайшие выходные ЖКХ

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин распорядился провести субботник в ближайшие выходные.

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«При благоприятных погодных условиях планируйте общегородской субботник. Помимо уборки мусора, обратите внимание на приведение в порядок световых опор, остановочных павильонов, а также ограждений, находящихся на «красных линиях», — поручил он подчиненным по итогам совещания, которое провел губернатор Иван Белозерцев в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 23 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перед главами администраций районов Пензы также поставлена задача активизировать взаимодействие с руководителями предприятий и организаций по вопросу очистки и благоустройства прилегающих территорий.