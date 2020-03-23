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Мэр Пензы распорядился провести субботник в ближайшие выходные

17:51 | 23.03.2020 | ЖКХ

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Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин распорядился провести субботник в ближайшие выходные.

Мэр Пензы распорядился провести субботник в ближайшие выходные. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При благоприятных погодных условиях планируйте общегородской субботник. Помимо уборки мусора, обратите внимание на приведение в порядок световых опор, остановочных павильонов, а также ограждений, находящихся на «красных линиях», — поручил он подчиненным по итогам совещания, которое провел губернатор Иван Белозерцев в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 23 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перед главами администраций районов Пензы также поставлена задача активизировать взаимодействие с руководителями предприятий и организаций по вопросу очистки и благоустройства прилегающих территорий.

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