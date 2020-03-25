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В «Т Плюс» призвали жителей Пензы своевременно оплачивать коммунальные услуги

15:07 | 25.03.2020 | ЖКХ

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Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе, распространила в СМИ сообщение, где содержится призыв к потребителям своевременно и полностью оплачивать счета за тепло и горячую воду, а также объясняется, почему это важно.

В «Т Плюс» призвали жителей Пензы своевременно оплачивать коммунальные услуги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Скоро завершится отопительный сезон. Это значит, что сразу же начнется подготовка к следующей зиме. Инвестиционная и ремонтная программы по подготовке источников тепла и теплосетей будут выполнены полностью. При этом выплата заработной платы рабочим, которые дают тепло и свет, делают ремонт, зависит от своевременной оплаты горожанами ежемесячных платежек», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, из него следует, что оплатить квитанции за отопление и горячее водоснабжение, а также получить консультации по вопросам порядка начисления платы и передать показания индивидуальных приборов учета можно дистанционно, то есть не выходя из дома, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В сообщении пресс-службы отмечается, что в настоящее время компания работает в режиме повышенной безопасности, а производственный персонал теплоэлектростанций, как и прежде, трудится круглосуточно.

«Горячая вода в кране и тепло в доме — это такие же важные меры профилактики от коронавируса, как и социальная дистанция», — подчеркивается в тексте.

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