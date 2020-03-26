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«Горводоканал» отремонтирует участок трубопровода напорной канализации на улице Аустрина

15:23 | 26.03.2020 | ЖКХ

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Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Ремонт аварийного участка трубопровода напорной канализации общей протяженностью 250 метров на улице Аустрина в Пензе планируется выполнить к концу марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ООО «Горводоканал».

«Горводоканал» отремонтирует участок трубопровода напорной канализации на улице Аустрина

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«Работы ведутся методом трубного разрушения, предназначенным для санации и бестраншейной прокладки трубопроводов в городских условиях без вскрытия дорожного полотна. Старые трубы заменяются на новые полиэтиленовые. Этот материал считается наиболее технологическим и экономически эффективным для подобных видов нагрузки», — отметили в компании.

В «Горводоканале» пояснили, что одной из основных причин выхода из строя сетей канализации является превышение крупными промышленными предприятиями нормативов водоотведения по составу сточных вод.

«Компания вынуждена вкладывать значительные средства в модернизацию инженерных сетей канализации и проектирование реконструкции очистных сооружений», — сказали в пресс-службе, добавив, что на эти цели в 2020–2024 годах намечено направить примерно 215 млн. рублей, включая средства, собранные с юридических лиц в качестве платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод.

В компании также обратили внимание на то, что дополнительно с промышленниками ведется совместная работа, направленная на поэтапное снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

«Ряд таких проектов в части уменьшения концентрации жиров на сбросе в городскую канализацию уже реализован», — уточнили в «Горводоканале».

В пресс-службе подчеркнули, что мероприятия, призванные минимизировать негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и в целом на окружающую среду, будут продолжены.

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