Группа компаний «РКС» не планирует продавать свою долю в ООО «Горводоканал» ЖКХ

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Группа компаний «Российские коммунальные системы» не намерена продавать свою долю в уставном капитале пензенского ООО «Горводоканал», размер которой составляет 51%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Горводоканала», распространенном в связи с появившейся в интернете информацией о возможном возвращении предприятия в муниципальную собственность и поступившем в адрес ГК «РКС» соответствующем предложении администрации Пензы.

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«На данный момент Пенза является стратегически важным для «РКС» регионом, где компания запланировала обширную программу для улучшения качества водоснабжения жителей. Не секрет, что еще некоторое время [назад] качество воды в кранах горожан было неудовлетворительным, а аварии на сетях — привычным явлением. Однако «Российские коммунальные системы» поставили себе задачу повысить качество и надежность подачи воды в дома до высокого уровня и успешно ее выполняют», — отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что только за последние два месяца «Горводоканал» существенно обновил автопарк, разработал план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду на период до 2024 года, урегулировал спорные вопросы в микрорайоне Арбеково и произвел первый пуск насосной станции.

«Кроме того, ООО «Горводоканал» запланирована целенаправленная работа по модернизации инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, автоматизации производственных процессов, повышению эффективности работы очистных сооружений», — добавляется в сообщении, в котором также уточняется, что реализация инвестиционной программы в 2020 году оценивается более чем в 163 млн. рублей.

В тексте указано, что вложения в производственную программу — в реконструкцию, ремонт и эксплуатацию городских сетей — в текущем году превысят 308 млн. рублей.

«В том числе на 17 млн. 949 тыс. рублей планируется проведение работ по замене участков сетей водоснабжения и сетей канализации общей протяженностью около 2 км 194 метров. Это выше показателей 2018 года на 282%, 2019-го — на 139%», — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, из него следует, что примерно 215 млн. рублей в ближайшие пять лет будет направлено на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на проектирование реконструкции очистных сооружений канализации Пензы, и на обновление сооружений механической и биологической очистки сточных вод.

«Таким образом, «РКС» в Пензе нацелены на долгосрочную и плодотворную работу на благо города и горожан», — резюмируется в сообщении.