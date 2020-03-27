В Пензе утверждена программа по сносу МКД в целях развития застроенных территорий ЖКХ

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы утвердили муниципальную адресную программу по сносу, реконструкции многоквартирных домов (МКД) в целях планируемого развития застроенных территорий в ходе 8-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 27 марта.

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Докладчиком по данному вопросу выступил вице-мэр Магомед Агамагомедов, который особо обратил внимание на то, что новая программа дает муниципалитету возможность, не расходуя бюджетные средства, осуществлять расселение граждан из аварийного и ветхого жилья, а также домов, не признанных таковыми, но имеющих высокий процент износа.

Он напомнил, что была выполнена большая работа по проведению градостроительного анализа, изучению привлекательности отдельных территорий и взаимодействию с застройщиками, которые готовы взять на себя соответствующие обязательства.

В ходе обсуждения программы депутаты задали ряд уточняющих вопросов, касающихся, в частности, механизма ее реализации и порядка включения в нее новых территорий.

«По этой программе 100% обязательств ложится именно на застройщика. Наша задача — проконтролировать, чтобы наши жители получили в результате квартиры в новых домах», — отметил Магомед Агамагомедов.

Потенциал новой муниципальной программы высоко оценил глава фракции ЛДПР в гордуме, координатор реготделения Либерально-демократической партии России Павел Куликов.

«Программа очень хорошая, активно работает в других регионах», — подчеркнул он.

Вместе с тем депутат выразил пожелание, чтобы акцент при ее реализации был сделан не на двух- и трехквартирных домах, а на двух- и трехэтажных.

В свою очередь глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин пояснил, что это будет зависеть от заинтересованности застройщиков в освоении той или иной территории.

Согласно паспорту программы, ее реализация рассчитана на 2020–2024 годы.

Ответственным исполнителем является администрация Пензы, соисполнителями определены три управления — градостроительства и архитектуры, муниципального имущества, а также жилищно-коммунального хозяйства.

Одна из ключевых задач программы — привлечение застройщиков к сносу и реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда и переселению граждан.