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Плата за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод уменьшилась в разы — Ильин

16:38 | 10.04.2020 | ЖКХ

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Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Размер платы за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод за I квартал 2020 года, по предварительным данным, уменьшился в Пензе в разы для всех категорий абонентов в связи с применением новой формулы, утвержденной постановлением правительства Пензенской области в декабре 2019 года. Об этом сообщил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

Плата за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод уменьшилась в разы — Ильин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, к примеру, для некоторых крупных предприятий пищевой промышленности размер платы сократился в 16 и более раз, для автомойки — в 20 раз, для одного из торговых центров — в 10», — сказал он.

По словам Юрия Ильина, если раньше промпредприятия со значительным количеством загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, платили сотни тысяч рублей, то теперь сумма не превысит нескольких тысяч, а для большинства абонентов — и вовсе составит менее 1 тыс. рублей.

Главный управляющий директор компании пояснил, что существенно снизились платежи за сброс в системы канализации таких вредных веществ, как жиры и сульфиды, которые оказывают крайне негативное воздействие на сети, очистные сооружения и на водные объекты.

«С экономической точки зрения для бизнес-сообщества это станет положительной новостью, особенно в сложившихся непростых экономических условиях. Тем не менее ситуация имеет и негативную сторону. [...] Новый порядок начисления данного вида платы приводит к отсутствию экономического воздействия на предпринимателей и руководителей промышленных предприятий по проведению мероприятий, направленных на защиту окружающей среды в части снижения сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод или строительства локальных очистных сооружений, что в целом не способствует улучшению экологической обстановки в регионе», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба «Горводоканала».

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