В Пензенской области из-за непогоды около 44 тыс. человек остались без света ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2020. PenzaNews. Около 44 тыс. человек, по предварительным данным, остались без света в Пензенской области из-за непогоды. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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В ведомстве уточнили, что в результате сильного снегопада и порывов ветра произошло частичное отключение электроэнергии на территории 42 населенных пунктов в шести районах области — Бессоновском, Лунинском, Шемышейском, Пензенском, Малосердобинском и Никольском.

«Обесточено 14,9 тыс. домов», — сказали в пресс-службе.

В управлении МЧС пояснили, что на месте работает личный состав ведомства, силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС).