Энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения — «Пензаэнерго» ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2020. PenzaNews. Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» прилагают максимум усилий для оперативного восстановления электроснабжения потребителей, частично нарушенного в Пензенской области в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в воскресенье, 12 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время частично ограничено электроснабжение потребителей в некоторых населенных пунктах Пензенского, Бессоновского, Лунинского, Малосердобинского и Каменского районов области. Часть потребителей уже запитана по резервным схемам действиями автоматики и оперативного персонала», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что в ликвидации последствий прошедшего снегопада, который сопровождался сильными порывами ветра, задействованы 23 бригады электромонтеров службы распределительных сетей, в составе которых работают 92 человека и 32 единицы спецтехники.

«Передвижение бригад к местам повреждений затруднено из-за сильной метели и снежного покрова, толщина которого в отдельных районах достигает 50 см», — отмечается в сообщении.

В тексте подчеркивается, что работы будут проводиться непрерывно до полного восстановления электроснабжения всех отключенных потребителей.

«Специалистами «Пензаэнерго» организован постоянный мониторинг оперативной обстановки и учащенный контроль оборудования подстанций и участков воздушных линий в зоне технологических нарушении», — добавляется в нем.

Прием сообщений о местах обрыва проводов ведется по телефону контакт-центра «Россети Волга», номер которого указан на сайте компании, а также через портал «Светлая страна».