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На сайте пензенского «Горводоканала» стал доступен личный кабинет для физлиц

12:48 | 27.04.2020 | ЖКХ

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Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Личный кабинет для физических лиц стал доступен на сайте пензенского «Горводоканала» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»).

На сайте пензенского «Горводоканала» стал доступен личный кабинет для физлиц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Чтобы воспользоваться его онлайн-сервисами, необходимо пройти процедуру регистрации. Абонент должен заполнить специальную форму, в частности, ввести номер лицевого счета, указанный в квитанции, фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты и пароль.

Подробный алгоритм регистрации описан в инструкции, которая составлена для удобства пользователей и размещена на сайте.

В пресс-службе ООО «Горводоканал», комментируя нововведение, выразили уверенность в том, что функционал личного кабинета для физических лиц будет особенно востребован в условиях действия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 — абоненты могут передавать показания приборов учета, анализировать данные о начислениях, оформлять заявки на интересующие услуги, получать квитанции в электронном виде, а также производить оплату с помощью банковской карты.

«Важным отличием онлайн-оплаты в личном кабинете, которая осуществляется через защищенную платежную страницу АО «Газпромбанк», является отсутствие комиссии», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что «Горводоканал» стремится максимально перевести взаимодействие с жителями в интерактивный формат.

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