Завершен первый этап строительства насосной станции третьего подъема в микрорайоне Арбеково ЖКХ

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Компания «Горводоканал» завершила первый этап строительства насосной станции третьего подъема в микрорайоне Арбеково города Пензы, которая позволит обеспечить водоснабжением развивающуюся территорию, где в перспективе будут располагаться более 50 многоквартирных домов, объекты соцкультбыта и торговые центры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Проведены работы по возведению водопроводной насосной станции, прокладке запитывающего и отводящего трубопроводов диаметром 630 мм, контрольно-пропускного пункта, а также строительство трансформаторной подстанции. В феврале 2020 года генеральный подрядчик успешно завершил первый пробный пуск насосов и вспомогательного оборудования и продемонстрировал их готовность к работе. В апреле насосная станция введена в эксплуатацию», — сказали в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что второй этап, который запланирован на конец 2020 года, будет включать в себя строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 4 тыс. кубометров, четырех фильтров-поглотителей, а также насосной станции перекачки промывных вод.

«Сметная стоимость строительства первого и второго этапов насосной станции — 322 млн. рублей», — уточнили в мэрии.

В администрации города отметили, что в случае дальнейшего развития микрорайона предусмотрена модернизация насосной станции — третий и четвертый этапы строительства — путем устройства двух резервуаров чистой воды объемом по 6 тыс. кубометров.