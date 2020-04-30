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Компания «Т Плюс теплосеть Пенза» завершила испытания сетей на максимальную температуру

18:47 | 30.04.2020 | ЖКХ

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Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Специалисты АО «Т Плюс теплосеть Пенза» завершили испытания сетей города на максимальную температуру, которые проводились 28–29 апреля, и приступили к поэтапному восстановлению схемы теплоснабжения потребителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», поступившем в ИА «PenzaNews».

Компания «Т Плюс теплосеть Пенза» завершила испытания сетей на максимальную температуру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из его текста следует, что горячая вода, которая была отключена на период испытаний, уже начала возвращаться в дома жителей Пензы — большая часть потребителей будет подключена 30 апреля и 1 мая, полностью горячее водоснабжение планируется восстановить 4 мая.

«По всем возникающим вопросам, связанным с внутридомовыми системами отопления, жителям следует обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется также, что температурные испытания входят в число обязательных мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону и проводятся раз в 5 лет для проверки способности теплосетей и внутренних систем отопления зданий выдерживать нагрузки от температурных деформаций.

«Расход тепловой энергии свыше температурного графика, связанный с проведением испытаний, не будет предъявляться для оплаты жителям», — подчеркивается в сообщении.

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