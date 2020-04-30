Компания «Т Плюс теплосеть Пенза» завершила испытания сетей на максимальную температуру ЖКХ

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Специалисты АО «Т Плюс теплосеть Пенза» завершили испытания сетей города на максимальную температуру, которые проводились 28–29 апреля, и приступили к поэтапному восстановлению схемы теплоснабжения потребителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из его текста следует, что горячая вода, которая была отключена на период испытаний, уже начала возвращаться в дома жителей Пензы — большая часть потребителей будет подключена 30 апреля и 1 мая, полностью горячее водоснабжение планируется восстановить 4 мая.

«По всем возникающим вопросам, связанным с внутридомовыми системами отопления, жителям следует обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется также, что температурные испытания входят в число обязательных мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону и проводятся раз в 5 лет для проверки способности теплосетей и внутренних систем отопления зданий выдерживать нагрузки от температурных деформаций.

«Расход тепловой энергии свыше температурного графика, связанный с проведением испытаний, не будет предъявляться для оплаты жителям», — подчеркивается в сообщении.