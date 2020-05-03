Управление ЖКХ Пензы допустило нарушения при определении подрядчика в рамках нацпроекта ЖКХ

Пенза, 3 мая 2020. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы допустило нарушения федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при утверждении документации для проведения электронного аукциона с целью определения подрядчика на ремонт покрытия внутридворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФАС России по Пензенской области.

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В нем уточняется, что документация противоречила требованиям п. 2 ч. 1 ст. 64 «Содержание документации об электронном аукционе» и п. 2. ч. 3 ст. 66 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» данного закона.

«Учитывая, что на момент проведения проверки контракт заключен, предписание об устранении нарушений не выдается», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Электронный аукцион №0155300009920000005 был объявлен управлением ЖКХ Пензы 25 марта 2020 года. Согласно данным портала госзакупок, его начальная (максимальная) цена превышала 39,7 млн. рублей.

По результатам электронного аукциона победителем была признана компания «Арстрой».

20 апреля с ней заключен контракт на сумму 31 млн. 801 тыс. 365 рублей.