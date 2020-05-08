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В Пензенской области в 2020 году запланирован капремонт 10 артезианских скважин

13:11 | 08.05.2020 | ЖКХ

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Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. Десять артезианских скважин планируется капитально отремонтировать в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщил начальник регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

В Пензенской области в 2020 году запланирован капремонт 10 артезианских скважин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в целом в течение года намечено провести реконструкцию, капремонт и строительство 99 объектов водоснабжения и водоотведения, на что из бюджета Пензенской области в порядке софинансирования будет выделено 135 млн. рублей.

«В мероприятиях «Чистая вода» и «Водоотведение» [госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2024 годы»] в 2020 году принимают участие 93 муниципальных образования», — уточнил он.

В настоящее время продолжаются конкурсные процедуры с целью определения подрядных организаций, сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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