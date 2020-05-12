Пензу ждет массовое отключение воды ЖКХ

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Холодное водоснабжение потребителей будет приостановлено в ряде районов Пензы в предстоящую среду, 13 мая, с 9.00 до 20.00 в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, холодной воды не будет на улицах Саранской, Литвинова, Егорова, Каракозова, Насосной, Набежной реки Суры, Рылеева, Ново-Черкасской, Павлова, Новой, Тиражной, Черняховского, Белякова, Совхозной, Компрессорной, Можайского и Байкова.

Также временно водоснабжение будет отключено на улицах Аустрина, Сумской, Островной, Каштановой, Северополянской, Нестерова, Лунинской и на территории совхоза Победа.

Помимо этого, ограничения затронут потребителей на проездах Литвинова, Павлова, 1-м, 2-м и 3-м проездах Павлова, 1-м и 3-м проездах Можайского, Сумском проезде, 1-м, 2-м и 3-м проездах Каштановых, 1-м, 2-м и 3-м проездах Северополянских.