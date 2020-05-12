EN
06:14:19 Среда, 13 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензу ждет массовое отключение воды

19:35 | 12.05.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Холодное водоснабжение потребителей будет приостановлено в ряде районов Пензы в предстоящую среду, 13 мая, с 9.00 до 20.00 в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пензу ждет массовое отключение воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, холодной воды не будет на улицах Саранской, Литвинова, Егорова, Каракозова, Насосной, Набежной реки Суры, Рылеева, Ново-Черкасской, Павлова, Новой, Тиражной, Черняховского, Белякова, Совхозной, Компрессорной, Можайского и Байкова.

Также временно водоснабжение будет отключено на улицах Аустрина, Сумской, Островной, Каштановой, Северополянской, Нестерова, Лунинской и на территории совхоза Победа.

Помимо этого, ограничения затронут потребителей на проездах Литвинова, Павлова, 1-м, 2-м и 3-м проездах Павлова, 1-м и 3-м проездах Можайского, Сумском проезде, 1-м, 2-м и 3-м проездах Каштановых, 1-м, 2-м и 3-м проездах Северополянских.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Прием заявлений на получение выплаты на детей от 3 до 7 лет начнется в конце мая В Пензе осужденному назначено наказание за наркотик, спрятанный в курице
Пензенские семьи с детьми, имеющие право на маткапитал, начали получать новую выплату В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у двоих детей
На проспекте Строителей в Пензе не поделили дорогу грузовик и легковушка Оксана Чижова предостерегла пензенцев от самолечения при симптомах ОРВИ
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама