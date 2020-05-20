На строительство сетей водоснабжения севернее улицы Магистральной направят 14,5 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Около 14,5 млн. рублей будет направлено из городского бюджета на строительство сетей водоснабжения севернее улицы Магистральной в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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По данным мэрии, подрядчик — ООО «Сталкер» — уже вышел на объект. Специалисты выполнили работы по геодезической разбивке трассы. В настоящее время осуществляются другие подготовительные мероприятия.

Согласно данным портала госзакупок, заказчиком работ выступило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы», заключившее контракт с подрядчиком 3 апреля.

Ожидается, что сети водоснабжения будут построены до 20 августа 2020 года.