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На строительство сетей водоснабжения севернее улицы Магистральной направят 14,5 млн. рублей

17:01 | 20.05.2020 | ЖКХ

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Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Около 14,5 млн. рублей будет направлено из городского бюджета на строительство сетей водоснабжения севернее улицы Магистральной в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На строительство сетей водоснабжения севернее улицы Магистральной направят 14,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, подрядчик — ООО «Сталкер» — уже вышел на объект. Специалисты выполнили работы по геодезической разбивке трассы. В настоящее время осуществляются другие подготовительные мероприятия.

Согласно данным портала госзакупок, заказчиком работ выступило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы», заключившее контракт с подрядчиком 3 апреля.

Ожидается, что сети водоснабжения будут построены до 20 августа 2020 года.

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