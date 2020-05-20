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На строительство сетей водоотведения в районе Большой Брусничной потратят 19 млн. рублей

18:09 | 20.05.2020 | ЖКХ

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Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Почти 19 млн. рублей будет направлено из регионального и городского бюджетов на строительство сетей водоотведения жилых домов на улицах Большой Брусничной, Малой Брусничной, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 7-м проездах Брусничных, на улице Новоселов, 1-м и 2-м проездах Новоселов, 2-м и 3-м проездах Магистральных, а также улице Малоэтажной в микрорайоне Заря города Пензы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На строительство сетей водоотведения в районе Большой Брусничной потратят 19 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, подрядчик — ООО «Ситистрой» — уже приступил к работам. Специалисты занимаются устройством железобетонных колодцев и укладкой канализационной трубы.

В роли заказчика выступило МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

Согласно данным портала госзакупок, контракт с подрядной компанией был заключен 31 марта. Дата завершения работ по нему — 1 августа.

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