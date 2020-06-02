Пензенская область запросила более 194 млн. рублей на расселение аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Пензенская область направила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение из средств госкорпорации более 194 млн. рублей на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, по этапу 2021–2022 годов.

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Как сообщается на сайте Фонда ЖКХ, в порядке софинансирования регион планирует добавить более 29 млн. рублей.

За счет этих средств намечено переселить 380 человек из 198 аварийных жилых помещений общей площадью 5,6 тыс. кв. метров на территории пяти муниципальных образований.

На реализацию этапов 2019–2020 и 2020–2021 годов из средств госкорпорации для Пензенской области предусмотрено около 422 млн. рублей. Сумма софинансирования — свыше 183 млн. рублей. Эти средства направлены на переселение 970 человек из 514 аварийных жилых помещений площадью 13 тыс. кв. метров.

В 2008–2016 годах Пензенской области на переселение граждан из аварийного жилья из средств фонда было выделено свыше 4 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил около 2,7 млрд. рублей. Средства были направлены на переселение 13 тыс. 514 человек из 5 тыс. 594 аварийных жилых помещений площадью более 206 млн. кв. метров.