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Депутаты гордумы Пензы намерены лично ознакомиться с работой муниципальных предприятий

21:44 | 10.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Ознакомительные выезды на муниципальные предприятия Пензы будут организованы для депутатов городской думы седьмого созыва. Такое решение принято в ходе заседания постоянной комиссии по безопасности и городскому хозяйству, состоявшегося в среду, 10 июня.

Депутаты гордумы Пензы намерены лично ознакомиться с работой муниципальных предприятий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как подчеркнул глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин, предыдущие созывы активно использовали данную возможность, в том числе для детального изучения функционирования систем жизнеобеспечения города.

«Была у нас такая практика. [...] Мы выезжали на все муниципальные предприятия и смотрели, что у них есть, как они работают. Считаю, что в этом созыве эту практику надо продолжить», — сказал он.

Владимир Мутовкин призвал депутатов подготовить предложения о том, какие объекты они хотели бы посетить в первую очередь.

«Мы сформируем тогда эти предложения, согласуем по датам — и с инициаторами, и с руководителями предприятий — и будем выезжать. [...] Я думаю, это будет правильно», — отметил он.

Члены постоянной комиссии эту идею поддержали.

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